Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrerin kollidiert mit Kind

Schwer verletzt wurde ein 7-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Alfons-Maurer-Straße. Das Kind lief auf den Radweg und war für eine 46-jährige Radfahrerin durch einen geparkten Pkw verdeckt. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Bub zusammen. Beide stürzten und verletzten sich. Da der Junge Kopfverletzungen erlitt, wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 46-Jährige wurde indes leicht verletzt.

Ravensburg

Kollision mit Ampelmast - Hoher Sachschaden

Einen hohen Sachschaden am eigenen Fahrzeug und einer Ampel hat der 18-jährige Fahrer eines Renault Twingo am Donnerstag gegen 3.15 Uhr verursacht. Der junge Mann war mit dem Wagen auf der Gartenstraße in Richtung Ravensburg unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf Höhe des Polizeipräsidiums rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Mast einer dort installierten Lichtzeichenanlage kollidierte. Der 18-Jährige wurde nach einem durchgeführten negativen Atemalkoholtest mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

Ravensburg

Lkw-Fahrer beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

150 Euro Schaden an einem Verkehrszeichen hat der unbekannte Fahrer eines Lkw im einem Industriegebiet neben der B 30 südlich von Ravensburg verursacht. Der Fahrer rangierte mit seinem Lkw auf der Straße "Im Karrer", als er am Mittwoch gegen 18.30 Uhr mit dem Schild zusammenstieß und sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit in Richtung Oberzell entfernte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich Zeugen zufolge um eine Zugmaschine mit bulgarischem Kennzeichen sowie einem weißen Auflieger mit österreichischem Kennzeichen. Weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Missglückter Einparkversuch

Beim Einparken in eine Parklücke in einem Parkhaus in der Adlerstraße hat sich am Mittwoch zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr der 64-jährige Fahrer eines Mercedes GLC offenbar verschätzt. Er prallte dabei gegen einen abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem fremden Fahrzeug zu kümmern, entfernte sich der Mann zu Fuß von der Unfallstelle und ließ seinen beschädigten Mercedes an Ort und Stelle stehen. Nach der Unfallaufnahme durch Beamte des Reviers Ravensburg meldete sich der 64-Jährige später telefonisch und gab sich als Verursacher zu erkennen. An beiden Pkw entstand jeweils ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Gegen den Mercedes-Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Ravensburg

Radfahrerinnen stoßen frontal zusammen - eine Leichtverletzte

An der Kreuzung Möttelinstraße/Kuppelnaustraße hat sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr ein Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen mit einer Leichtverletzten ereignet. Eine 41-Jährige befuhr die Möttelinstraße in Richtung Hauptbahnhof und versuchte dabei verbotswidrig nach links in die Kuppelnaustraße abzubiegen. Kurz nach dem Abbiegevorgang kollidierte sie mit einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin, die die Kuppelnaustraße in Richtung Oberschwabenhalle befuhr. Beide kamen in der Folge zu Fall. Die Unbekannte entfernte sich nach kurzer Verweildauer unerlaubt vom Unfallort und ließ die verletzte 41-Jährige zurück. Diese wurde aufgrund Schwindel durch den Rettungsdienst zur Vorsorge in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das Fahrrad war trotz eines geringen Sachschadens in Höhe von rund 30 Euro nicht mehr fahrbereit. Die Unbekannte soll dunkle, lockige Haare haben und zum Tatzeitpunkt ein dunkles Oberteil sowie eine blaue Jeans getragen haben. Unterwegs war diese mit einem grauen Fahrrad mit Fahrradkorb. Das örtliche Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht - Polizei ermittelt Verursacher

Mit einer Strafanzeige wegen Fahrerflucht muss ein 59-jähriger Lkw-Fahrer rechnen, der am Mittwochvormittag in der Schillerstraße beim Rückwärtsfahren gegen einen abgestellten Mercedes geprallt war. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der 59-Jährige weiter. Eine Zeugin beobachtete den Unfall, fertigte ein Bild vom Lkw des 59-Jährigen und verständigte die Polizei. Die Beamten machten den Lkw-Fahrer ausfindig und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Aulendorf

Polizei bittet nach Spiegelstreifer um Hinweise

Im Begegnungsverkehr haben sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf der K 7958 zwischen Steinenbach und Aulendorf zwei Fahrzeuge gestreift. Während eine 68 Jahre alte Opel-Fahrerin anhielt, fuhr der zweite Unfallbeteiligte in Richtung Aulendorf weiter. Am Opel wurde der Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zum Unfall oder dem noch unbekannten Unfallbeteiligten nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Kißlegg

Bettlerinnen ergaunern Bargeld

Bettlerinnen haben am Mittwoch gegen 12.30 Uhr vor einem Supermarkt im Erlenweg einen 72-Jährigen um sein Bargeld erleichtert. Die zwei Frauen, die vorgaben, taubstumm zu sein, baten den Senior um Geld. Dieser händigte den beiden Bettlerinnen einen 50-Euro-Schein aus und verdeutlichte, dass er 10 Euro spenden wolle. Die zwei Frauen versicherten, das Geld wechseln zu lassen und zogen von dannen. Als das Duo nicht zurückkehrte, erstattete der 72-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die Beamten konnten die zwei Täterinnen nicht mehr antreffen. Die zwei Frauen werden als rund 20 Jahre alt und etwa 160 cm groß beschrieben. Personen, die Hinweise auf die zwei Frauen geben können, mögen sich beim Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 melden. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten, die wegen gewerbsmäßigen Betrugs ermitteln, vor dieser Masche.

Isny

Fahrzeug zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch in einem unbeobachteten Moment einen VW Multivan zerkratzt, der in der N.D.-de-Gravenchon-Straße abgestellt war. Zwischen 8.55 Uhr und 9.05 Uhr beschädigte der Unbekannte die linke Seite des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand auf einer Länge von etwa 1,5 Metern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeipostens Isny unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Leutkirch

Zigarettenautomat ausgeräumt

Ziel eines bislang unbekannten Täters wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Zigarettenautomat in der Kornhausstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache war es dem Täter möglich, diesen zu öffnen und Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe zu entwenden. Wie es dazu kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche vom Polizeirevier in Leutkirch geführt werden. Die Ermittler bitten Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

