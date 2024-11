Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ladendieb rastet aus

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war ein 38-Jähriger, der am Dienstag gegen 20 Uhr in einem Discounter in der Straße "In der Au" beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Der Mann hatte Waren im Wert von rund 25 Euro in seiner Jacke verstaut und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Ein Security-Mitarbeiter wurde auf den Diebstahl aufmerksam und forderte den 38-Jährigen auf, die Waren zurückzugeben. Der Tatverdächtige reagierte aggressiv und verpasste dem 48-Jährigen einen Kopfstoß. Dieser wurde leicht verletzt, konnte den Dieb aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegenüber den Beamten rastete der 38-Jährige weiter aus und spuckte nach den Polizisten. Im Laufe der weiteren Maßnahmen biss er einen Beamten in die Hand. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der 38-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Sigmaringen

Trotz Gegenverkehrs überholt - Polizei ermittelt

Eine 42-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 15.15 Uhr mit einer Vollbremsung einen folgenschweren Verkehrsunfall verhindert. Die Frau war auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf unterwegs, als ihr kurz vor Sigmaringendorf der Fahrer eines schwarzen BMW Cabrio auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Der Unbekannte mit SIG-Kennzeichen überholte einen roten Kleinwagen und beschleunigte, um den Überholvorgang zu beenden. Durch eine Vollbremsung, bei der ihr Wagen ins Schleudern geriet, konnte die 42-Jährige eine Frontalkollision mit dem BMW im letzten Moment verhindern. Der Fahrer des BMW fuhr indes in Richtung Sigmaringen weiter. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalls sowie den Lenker des überholten roten Kleinwagens, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Inzigkofen

Alkoholisierter Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Deutlich geschwankt hat ein 47-jähriger Autofahrer bei der Unfallaufnahme am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr auf der B 313. Der Mann war mit seinem VW von Meßkirch in Richtung Sigmaringen unterwegs und kam kurz nach der Abfahrt Göggingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er in eine Leitplanke und gegen ein Verkehrszeichen. Während an seinem VW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, blieb der 47-Jährige unverletzt. Bei der Unfallaufnahme nahm eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch sowie weitere Ausfallerscheinungen bei dem Mann wahr. Da dieser einen Alkoholtest verweigerte, musste er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Um den VW kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Krauchenwies

Autofahrer muss Entgegenkommendem ausweichen

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem ein Autofahrer am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der L 286 nur knapp einem Unfall entgangen ist. Der 59-Jährige war von Ostrach in Richtung Krauchenwies unterwegs, als ihm der Fahrer eines schwarzen BMW mit RT-Kennzeichen auf seiner Spur entgegenkam. Der Unbekannte überholte zu diesem Zeitpunkt in einer langgezogenen Kurve zwei Fahrzeuge. Der 59-Jährige legte eine Vollbremsung ein und wich in den Grünstreifen aus, um eine Frontalkollision zu verhindern. Der Fahrer des schwarzen BMW fuhr indes weiter in Richtung Ostrach. Zeugen des Vorfalls sowie die Fahrer der beiden überholten Pkw, darunter ein weißer BMW, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Herbertingen

Schweinische Fundsache

Eine nicht alltägliche Fundsache ist der Polizei am Dienstag kurz nach 18 Uhr gemeldet worden. Im Grünstreifen der B 32 auf Höhe der Abfahrt Hundersingen waren zwei Schweine unterwegs. Nachdem die beiden Tiere zunächst keinem Besitzer zugeordnet werden konnten, fingen die Beamten diese zusammen mit etlichen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, einem benachbarten Landwirt sowie freiwilligen Helfern ein und verfrachteten sie in einen Viehanhänger. Die Tiere durften die Nacht in einem Stall auf einem Bauernhof verbringen. Das Veterinäramt konnte das Duo am Mittwochmorgen dem rechtmäßigen Besitzer zuordnen, der die beiden Tiere abholte. Offenbar waren die beiden freiheitsliebenden Schweine während eines Halts auf noch unbekannte Art und Weise unbemerkt aus einem Viehtransporter geflohen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell