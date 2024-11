Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rollerdieb muss mit Anzeigen rechnen

Gleich mehrere Anzeigen kommen auf einen Jugendlichen zu, der im Verdacht steht, einen Motorroller gestohlen und unerlaubter Weise mit diesem gefahren zu sein. Eine Polizeistreife des Reviers Friedrichshafen war am Donnerstagabend auf dem Parkdeck des Bodenseecenters auf den abgestellten Motorroller aufmerksam geworden und überprüfte das Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet war und offenbar auch nicht zum Zweirad passte. Die Beamten stellten den gesamten Motorroller sicher und fanden dabei auch ein Ausweisdokument, das die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen führte. Dieser erschien noch am Abend eigenständig beim Polizeirevier, da er den Motorroller dort orten konnte und abholen wollte. Anstatt ihm das Fahrzeug auszuhändigen, teilten die Polizisten dem Jugendlichen mit, dass er mit Anzeigen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen muss.

Friedrichshafen

Betrunken unterwegs

Zu viel Alkohol intus hatte ein 42-jähriger Autofahrer, als er am Donnerstagabend im Stadtgebiet in eine Polizeikontrolle fuhr. Beamte des Polizeireviers stoppten den Wagen und stellten bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, weshalb der 42-Jährige in einer Klinik Blut abgeben musste. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Meckenbeuren

Jugendlicher von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat sich ein jugendlicher Radfahrer zugezogen, als er am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Kehlen von einem Pkw erfasst wurde. Eine 54 Jahre alte Opel-Lenkerin wollte von der Pestalozzistraße nach rechts auf die B 30 in Richtung Friedrichshafen einbiegen. Dabei übersah sie den in entgegen der erlaubten Fahrtrichtung fahrenden Radler, der in der Folge zu Sturz kam. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand eher geringer Sachschaden.

Meckenbeuren

Polizei nimmt alkoholisierten Kneipengast in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen endete die Nacht für einen alkoholisierten und uneinsichtigen Kneipengast. Der 58-Jährige hatte in der Gaststätte in der Brochenzeller Straße randaliert, offenbar Gäste angegriffen und wollte die Rechnung nur zögerlich bezahlen. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei reagierte er ungehalten und wurde zunehmend aggressiv. Die Aufforderung, den Bereich der Gaststätte zu verlassen, ignorierte er, und musste wegen seines Gemütszustandes und seiner Alkoholisierung von rund 2,5 Promille schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Dabei betitelte er die Beamten mit beleidigenden Worten und muss nun, neben der Rechnung für die eher unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei, mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Ob es in der Gaststätte zu weiteren Straftaten kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Tettnang

Lastwagenfahrer fährt nach Unfall davon - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Sattelzug-Fahrer am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in der Ritter-Arnold-Straße in Hiltensweiler einen Verkehrsunfall verursacht hat und davongefahren ist, ermittelt der Polizeiposten Tettnang und sucht Zeugen. Der Lastwagenfahrer wendete in der Zufahrt zum Kindergarten St. Josef, überfuhr dabei den Lichtmast einer Straßenlaterne und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Dorfstraße fort. Um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte er sich nicht. Zeugenangaben zufolge handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Sattelzug mit weißem festem Aufbau und einer blauen Aufschrift. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Eriskirch

Scooter-Fahrer von Pkw erfasst

Frontal von einem Pkw erfasst worden ist am Freitagmorgen ein unachtsamer E-Scooter-Fahrer. Der Jugendliche war gegen 8 Uhr auf der Straße "Gmünd" unterwegs und missachtete an der Kreuzung zum Schwediweg die Vorfahrt einer Nissan-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge auf den Wagen aufgeladen und auf die Fahrbahn geschleudert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den vom Rettungshubschrauber eingeflogenen Notarzt wurde der mittelschwer verletzte Scooter-Fahrer in eine Klinik gebracht. Die Pkw-Lenkerin kam mit dem Schrecken davon. Während der Sachschaden am Roller auf mehrere hundert Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Nissan auf etwa 4.000 Euro.

