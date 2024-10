Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Unterstand für Ladestationen in Trier Ehrang

Trier (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.10.2024, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 17.10.2024, 09:40 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Unterstand für eine Ladestation von E-Bikes auf einem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels in der Straße An der Ehranger Mühle in Trier-Ehrang. Dort wurden die obere und untere Plexiglasscheibe mutwillig eingeschlagen/eingetreten. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

