Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigter PKW

Birkenfeld, Kirchplatz (ots)

Im Zeitraum vom 15.10.2024 gegen 15 Uhr bis zum 16.10.2024 gegen 11:30 Uhr parkte der blaue VW Passat der Geschädigten auf einem der Parkplätze an der ev. Kirche in Birkenfeld. Als die Geschädigte an ihr Fahrzeug zurückkehrte konnte sie einen Streifschaden über die gesamte Beifahrerseite feststellen. Wodurch der Schaden genau entstanden ist, ist noch unklar. Wer mögliche Hinweise über die Entstehung des Schadens geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Birkenfeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell