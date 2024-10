POL-PDTR: Mehrere Ölspuren in Birkenfeld und Umgebung

Birkenfeld, B 41 (ots) - In der Nacht vom 15.10.2014 auf den 16.10.2024 kam es auf der B 41 in Höhe des Steinautals zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Fahrzeugführer befuhr die B41 in Richtung Steinautal aus Richtung Birkenfeld kommend. In Höhe eines Parkplatzes kam der Fahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn gegen die dortige Leitplanke und wieder ...

mehr