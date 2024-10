POL-PDTR: Zeugenaufruf! Kinder werfen Gegenstände von Brücke auf B41

Idar-Oberstein (ots) - Bislang noch unbekannte Täter drangen am Samstag, 12. Oktober, in der Zeit von 13:55 Uhr bis 17:05 Uhr, durch Einschlagen eines von der Straße nicht einsehbaren Fensters in das Wohnanwesen in der Straße Deidesbach im Stadtteil Tiefenstein ein. Die Täter durchwühlten das Schlafzimmer und entwendeten aus diesem einen Tresor samt Inhalt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte bei dem ...

