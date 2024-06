POL-HR: Sachbeschädigung im Kindergarten; Zeugen gesucht

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2024: Borken Tatzeit: Freitag, 07.06.2024 um 23:20 Uhr Nach einer Bedrohung mit einer Pistole am Freitagabend in der Main-Weser-Straße in Borken (Hessen) sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter und einem Fahrzeug. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren das 17-jährige Opfer aus dem Schwalm-Eder-Kreis und ein Zeuge mit ihren Mopeds die ...

mehr