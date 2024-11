Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Glätte-Unfall

Glätte auf der Bundesstraße dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr auf der B 467 bei Tettnang ereignet hat. Eine 21 Jahre alte Smart-Fahrerin war in Richtung Liebenau unterwegs und verlor auf einer Brücke auf Höhe Bürgermoos die Kontrolle über ihren Wagen. Sie schleuderte nach links gegen die Leitplanke wobei an ihrem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die 21-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Tettnang

Pkw kollidiert frontal mit Lastwagen

Aufgrund eines Glätte-Unfalls auf der B 467 kam es zu einer Verkehrsbehinderung und einem schweren Folgeunfall. Eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Ravensburg unterwegs und fuhr offenbar unachtsam auf das Stauende zu. Dort kam sie aus noch ungekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit einem langsam im Gegenverkehr fahrenden Lastwagen. Rettungskräfte befreiten die 46-Jährige aus ihrem Wagen und brachten die schwer verletzte Frau in eine Klinik. Der Sattelzug-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es auf der Bundesstraße 467 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Friedrichshafen

Vorfahrtsunfall fordert Sachschaden

Auf 14.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr im Kreisverkehr der Ailinger Straße / Mühlöschstraße entstand. Ein 28 Jahre alter Fiat-Fahrer fuhr von der Mühlöschstraße in den Kreisel ein und nahm dabei einer dort fahrenden 37-Jährigen die Vorfahrt. In der Folge kam es zum wuchtigen Zusammenstoß mit dem VW, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Friedrichshafen

Aggressiver Ladendieb leistet Widerstand

Mit mehreren Anzeigen muss ein 38-Jähriger rechnen, der am Mittwoch gegen 11.45 Uhr zunächst Elektronikartikel gestohlen und später Polizisten beleidigt hat. Zeugen waren auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser mehrere Kopfhörer aus einem Elektrofachmarkt in der Meistershofener Straße stahl. Verständigte Polizisten konnten den Mann in einer Toilette des Bodenseecenters aufspüren, wo er sich versteckt hielt. Dort reagierte er stark gereizt und hochaggressiv, beleidigte die Einsatzkräfte durchweg und wehrte sich erheblich gegen die Maßnahmen. Er wurde wegen seines psychisch auffälligen Zustandes in eine Fachklinik gebracht. Der bereits polizeibekannte Mann wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Hagnau

Von Hund gebissen

Schmerzhaft war am Dienstagnachmittag die Begegnung mit einem Hund für einen 79-Jährigen auf dem Höhenweg. Der Hund wählte sich die rechte Wade des Joggers und biss zu. Die Folge war eine schmerzhafte blutende Wunde für den Sportler und eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung für die 56-jährige Hundebesitzerin. Wie es zu dem Vorfall kam, will nun die Polizeihundeführerstaffel Pfullendorf klären.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch zwischen 10 Uhr und kurz nach 11 Uhr im Parkhaus der Metzstraße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hat mutmaßlich beim Rangieren einen geparkten Mitsubishi touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell