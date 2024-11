Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schlägerei

Bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 56 und 61 Jahre alten Männern musste die Polizei am Donnerstagabend einschreiten. Die beiden waren in der Bittelschießer Straße wegen privaten Zwistigkeiten aufeinander losgegangen und verletzten sich gegenseitig durch Schläge. Einer der Männer erlitt hierbei mehrere Kopfplatzwunden und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Gegen beide ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nun wegen Körperverletzung.

Leibertingen

Vandale unterwegs

Mit roter Lackfarbe hat ein Unbekannter am Dienstagabend auf einem Gelände in der Abraham-a-Sancta-Clara-Straße gewütet. Der Täter beschmierte zwischen 18 Uhr und 22 Uhr eine Vielzahl an Blumentöpfen und einen Fensterrahmen. Der dadurch entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/ 2838 zu melden.

Pfullendorf

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Der Polizeiposten Pfullendorf sucht aktuell Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 15.15 Uhr ereignet haben soll. Ein Unbekannter soll in dieser Zeit die Beifahrerseite an einem auf dem Parkplatz der Kramer-Werke am Theuerbach geparkten BMW Coupé beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Im Anschluss fuhr er davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise zu der Sache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Pfullendorf

Einbrecher am Werk

Ermittlungen hat die Polizei zu zwei Einbrüchen im Hesselbühl vom frühen Freitagmorgen eingeleitet. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen 1.45 Uhr und 3 Uhr die Türe zum Sitz eines Baumaschinenherstellers aufzuhebeln und schlugen, als dies misslang, eine Scheibe ein. Sie durchsuchten das Objekt und stahlen einen noch nicht näher bekannten Bargeldbetrag. Auch in das Gebäude eines angrenzenden Holzwerks wurde eingebrochen - mutmaßlich von denselben Tätern. Dort hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und stahlen aus einer Kasse einen geringeren Bargeldbetrag. Nach den Taten flüchteten die Täter, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen um zwei Männer gehandelt haben dürfte. Diese waren dunkel bekleidet, einer der Einbrecher soll weiße Sneaker getragen haben. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

