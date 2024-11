Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zum Brand auf dem Gelände der Sechslindenschule in Pfullendorf (Lkr. SIG) am 16.11.24.

Pfullendorf (ots)

Unbekannte zünden Mülltonne an - Feuer greift auf Mensaanbau über.

Zu einem Brand auf dem Gelände der Sechslindenschule in der Aftholderberger Straße wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 21:45 Uhr gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Giebelseite eines dortigen Mensaanbaus bereits in Flammen. Das Feuer konnte gelöscht werden; verletzt wurde niemand. Die ersten kriminalpolizeichlichen Ermittlungen ergaben, dass an dem Anbau eine Mülltonne abgestellt war, welche offensichtlich von Unbekannten in Brand gesetzt wurde. Von dort griff das Feuer auf den Mensaanbau über. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 70.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort; der Rettungsdienst mit 5 Einsatzkräften.

