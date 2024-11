Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Schlägerei in Discothek

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr in einer Diskothek in der Escher-Wyss-Straße in Ravensburg. Ein 30-jähriger und ein 40-jähriger Mann schlugen auf der Tanzfläche plötzlich aufeinander ein. Weitere Gäste, die den Streit schlichten wollten, wurden von den beiden Kontrahenten ebenfalls geschlagen und gebissen. Außerdem wurde plötzlich Pfefferspray auf der Tanzfläche von einem Unbekannten versprüht. Schließlich konnte der Sicherheitsdienst die Beteiligten trennen und unter erheblichem Kraftaufwand aus der Diskothek befördern. Hierbei wurde ein Security ebenfalls gebissen und musste sich deswegen ambulant im Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ravensburg

Renault-Fahrer auf Irrfahrt

Am Samstag gegen 22.40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Renault-Fahrer die Karlstraße in Ravensburg in entgegengesetzter Richtung. Hier kamen ihm schon mehrere Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß entgegen. Anschließend bog er widerrechtlich nach rechts in die Charlottenstraße ab und fuhr entgegen der Einbahnstraße bis zum Bahnhof. Dort konnte er von den informierten Beamten des Polizeireviers Ravensburg gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 41-jährigen Mann Atemalkohol festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen umgerechneten Wert von 0,9 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und falsche Kennzeichen am Pkw angebracht waren. Zeugen, bzw. Geschädigte welche evtl. durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751 803-3333 zu melden.

Kißlegg

Sechs Autos beschädigt

Am Freitag gegen 02.30 Uhr befährt ein noch bislang unbekanntes Fahrzeug die Sebastian-Kneipp-Straße in Kißlegg vom Feneberg herkommend, in Fahrtrichtung Pfaffenweiler. Hierbei kollidiert das unbekannte Fahrzeug mit den auf Höhe des Seminarzentrums vorschriftsmäßig am Straßenrand hintereinander geparkten sechs Pkw`s. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000.- Euro. Zeugen, welche Beobachtung zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522 984-0 zu melden.

