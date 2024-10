Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln/Rees - Pkw gestohlen alkoholisiert verunglückt Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörden Wesel und Kleve

Wesel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (16. Oktober 2024) gegen kurz vor 01:00 Uhr erhielt die Klever Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall in Rees-Haffen an der Deichstraße. Dort sei ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und kurz vor der Einmündung Hanenkroitstraße in einem Graben verunfallt. Vor Ort konnte dann durch zuerst eingetroffene Polizeikräfte aus der angrenzenden Kreispolizeibehörde Wesel ein 32-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik angetroffen werden, der sich als Fahrer des Fahrzeuges zu erkennen gab. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Gemeinsam mit den dann ebenfalls eingetroffenen Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve wurde folgender Sachverhalt ermittelt: Der Mann, der nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügt, hatte in Hamminkeln-Mehrhoog einen braunen Citroen-Berlingo entwendet, war mit diesem dann bis nach Rees-Haffen gefahren und dort vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und eines rechten Hinterrades, welches nur noch aus der Felge ohne jeglichen Reifen bestand, verunglückt. Wo es zur Beschädigung des Fahrzeugrades kam und ob es ggf. noch weitere Verkehrsunfälle auf der Strecke von Mehrhoog nach Haffen gegeben hat, ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer wurde der Polizeiwache in Kleve zugeführt und ihm dort eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Wesel ermittelt jetzt wegen Unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges, Straßenverkehrsgefährdung durch Führen eine Kraftfahrzeuges unter der Einwirkung von Alkohol, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell