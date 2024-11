Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf

Reifen zerstochen

In der Zeit von Freitag 18.30 Uhr bis Samstag 12.30 Uhr wurde an einem geparkten Pkw Skoda in der Mangoldstraße von Gebäude 4 in Markdorf der rechte hintere Reifen zerstochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.- Euro. Zeugen welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Überlingen unter 07551 804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall fordert drei leicht verletzte Personen

Am Samstag gegen 16.00 Uhr bog ein 83-jähriger Mercedes Fahrer von einem Waldweg bei Birnau auf die B 31. Hierbei übersah er einen von Uhldingen in Fahrtrichtung Überlingen fahrenden Daimler-Benz-Fahrer. Es kam zu Kollision in dessen Folge der unfallverursachende Pkw-Lenker und zwei Insassen des Daimler-Benz leicht verletzt wurden. Sie mussten zu ambulanten Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Die B 31 war bis zur endgültigen Bergung der Fahrzeuge bis gegen 17.23 Uhr zweitweise voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 70.000.- Euro

Friedrichshafen

Betrunken Unfall verursacht

Ein 30-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntag, gegen 04.57 Uhr unter Alkoholeinwirkung und mit erhöhter Geschwindigkeit die Oberhofstraße in Fahrtrichtung Hochstraße in Friedrichshafen. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen, einer Straßenlaterne, einer Hausfassade und mehreren Mülleimern, sowie einem Opel Astra. Aufgrund des Lärms wurde ein Anwohner aufmerksam und hatte kurz Kontakt zum Unfallverursacher, welcher aber dann zu Fuß flüchtete. Nach kurzer Fahndung wurde der Flüchtige in Unterraderach festgestellt. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Während der Blutentnahme wurde der Unfallverursacher ausfällig und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten.

