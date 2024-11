Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sextortion

Mehrere hundert Euro hat ein junger Mann aus dem Bereich Friedrichshafen an Unbekannte übermittelt, die ihn online auf perfide Art und Weise erpresst haben. Am Montag hatte eine angebliche Frau über die sozialen Medien Kontakt zu ihm aufgenommen, woraufhin sich ein intimes Gespräch entwickelte, in dessen Verlauf der Geschädigte intime Bilder von sich übermittelte. Kurz darauf nahm die Romanze ein unerwartetes Ende. Sein Gegenüber forderte einen Geldbetrag und drohte damit, die Bilder zu verbreiten. Nachdem er dieser Forderung nachgekommen war, erstattete er Anzeige. Die Beamten ermitteln wegen dieser bekannten Masche die sich "Sextortion" nennt. Informationen rund um dieses Thema und wie sich Betroffene verhalten können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag zwischen 6 Uhr und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Adelheidstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein bislang Unbekannter hatte beim Rangieren einen geparkten Opel Astra an der Stoßstange touchiert und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Spuren deuten darauf hin, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Unbekannte haben sich am Montagabend zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr Zutritt zum Graf-Zeppelin-Gymnasium in der Katharinenstraße verschafft und dort gewütet. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf, schlugen Vitrinen ein, öffneten Schränke und scheiterten beim Versuch, einen Tresor aufzubrechen. Dabei hinterließen die Vandalen hohen Sachschaden. Was die Täter stahlen, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Umfeld der Schule Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Eriskirch / Tettnang

Kassen von Selbstbedienungsständen geplündert

Nachdem ein Unbekannter am frühen Montagmorgen zwei Selbstbedienungsstände in Eriskirch und Tettnang bestohlen hat, ermittelt der Polizeiposten Langenargen und bittet um Hinweise. Kurz nach 5 Uhr schlug er in der Sputtenwinkelstraße in Kau die Kasse mit roher Gewalt ab und nahm diese mit. Gegen 5.40 Uhr machte er sich in Eriskirch-Wolfzennen am Selbstbedienungsstand zu schaffen. Eine Kasse brach er auf und eine andere nahm er vollständig mit. In beiden Fällen stahl der Dieb einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag und richtete Sachschaden an. In Eriskirch wurde der dunkel gekleidete schmächtige Täter von einer Videoaufzeichnung erfasst. Er trug eine tief hängende Hose und hatte eine Kapuze auf. Des Weiteren hatte der Mann einen dunklen Rucksack bei sich und war mit einem weißen Fahrrad mit einem auffälligen Akku am Rahmen unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 beim Polizeiposten Langenargen zu melden.

Tettnang

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte zwischen Sonntag und Montagmorgen einen VW zerkratzt, der vor einem Gebäude in der Olgastraße abgestellt war. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Bodenseekreis

Schockanruf-Welle überrollt den Bodenseekreis

Im Laufe des Montags wurden erneut einige Bürgerinnen und Bürger im Bodenseekreis von Schockanrufen belästigt. Die Anrufer meldeten sich insbesondere bei lebensälteren Menschen und gaben sich als Polizei oder Staatsanwaltschaft aus. Dabei spielten sie vor, dass eine nahe Angehörige einen schweren Unfall verursacht hätte und zur Abwendung einer bevorstehenden Haftstrafe eine Kaution fällig sei. Glücklicherweise legten die meisten Angerufenen umgehend auf. Eine Seniorin sowie ein Senior schenkten der Geschichte jedoch zunächst Glauben und waren drauf und dran, hohe Geldbeträge bei einer Bank abzuheben. Auch sie bekamen aber in letzter Sekunde Zweifel und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Hinweise zum Thema Betrug am Telefon, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Überlingen

Einbruch in Autohaus

Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in ein Autohaus in der Rengoldshauser Straße eingestiegen. Die Täter brachen hierzu ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf. Im Autohaus hatten sie es wohl vor allem auf schnelles Geld abgesehen. Sie durchsuchten das Gebäude und stahlen Bargeld aus einer Kasse. Außerdem leerten sie unter anderem auch einen Tresor, den sie zuvor brachial aufhebelten. Der erbeutete Betrag beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wie hoch der durch die Täter verursachte Sachschaden ist, ist aktuell Teil der Ermittlungen. Das Polizeirevier Überlingen bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Mehrfach in Gegenverkehr geraten - Zeugen gesucht

Nachdem ein Senior am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zwischen Salem und Uhldingen-Mühlhofen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist, sucht die Polizei Zeugen. Einer Zeugin zufolge sei der Mann mit seinem Renault in Richtung Mühlhofen gefahren und mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei hätten Entgegenkommende in den Grünstreifen ausweichen müssen, um Unfälle zu verhindern. Die Frau stoppten den 79-jährigen Autofahrer selbst und nahm ihm bis zum Eintreffen der verständigten Polizei den Fahrzeugschlüssel ab. Die Ermittler bitten nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Manöver des Mannes gefährdet wurden, sich unter Tel. 07532/43443 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

