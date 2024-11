Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte entwenden hochwertige Fahrräder

Drei Fahrräder mit einem Gesamtwert in Höhe von rund 7.500 Euro haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag in der Bachstraße entwendet. Die Pedelecs der Hersteller Cube, Husqvarna und Velo de Ville waren unabhängig voneinander von den Eigentümern öffentlich abgestellt und mit Kettenschlössern gesichert worden. Zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, nahmen die Diebe die Fahrräder samt den Schlössern mit. Aufgrund der räumlichen Nähe der zwei Örtlichkeiten schließt die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Revier unter der Tel. 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

27-Jährige fährt betrunken Auto

Nachdem eine 27-Jährige mit ihrem Pkw am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr betrunken unterwegs war, muss diese nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg unterzog die 27-Jährige, welche die Jahnstraße in Fahrtrichtung Weißenau befuhr, auf Höhe der Kreuzung Robert-Bosch-Straße einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle. Ein dabei freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von rund 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt wurde der Führerschein der 27-Jährigen noch vor Ort beschlagnahmt. Die junge Frau musste ihren Heimweg zu Fuß fortsetzen.

Weingarten

Betrunkener versucht Polizistin zu küssen

Strafanzeigen kommen auf einen 35-Jährigen zu, der am Samstagnachmittag für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Passanten hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann gegen 15.30 Uhr bereits so betrunken war, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Eine Polizeistreife nahm den 35-Jährigen, der rund 2,5 Promille intus hatte, in Ausnüchterungsgewahrsam und brachte ihn in die Arrestzelle auf das Polizeirevier. Auf der Fahrt beleidigte er die beiden Polizisten zunächst mit üblen Ausdrücken und versuchte im weiteren Verlauf, eine Polizeibeamtin zu küssen. Diese musste den 35-Jährigen mit erheblichem Kraftaufwand wegdrücken, um seine Annäherungsversuche zu unterbinden. In der Folge spuckte er nach einem Beamten und bedrohte diesen. Der 35-Jährige muss nun mit Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung rechnen.

Fronreute

Mit knapp zwei Promille hinterm Steuer

Erheblich alkoholisiert war ein 28-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Montag gegen 0.30 Uhr bei Baienbach gestoppt hat. Den Beamten schlug bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Er musste zudem seinem Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Waldburg

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 22.45 Uhr auf der L 324 zwischen Kofeld und Hannober entstanden. Ein 24-jähriger Tesla-Fahrer verlor mutmaßlich aufgrund Alkoholeinflusses und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und prallte nach mehreren hundert Metern gegen einen Baum. Der 24-Jährige und sein 20 Jahre alter Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt, am Tesla entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 24-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik folgte. Der 24-Jährige musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Tesla musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Vier Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 21.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West sind vier Personen teils schwer verletzt worden. Ein 20-jähriger Fiat 500-Fahrer verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Mittelleitplanke. Während der 20-Jährige bei der Kollision schwere Verletzungen erlitt, wurden seine drei Mitfahrer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Kliniken. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Fiat, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme bis gegen 23 Uhr voll gesperrt.

Bad Wurzach

Seat-Fahrerin muss ausweichen - Unfallbeteiligter flüchtet

Einen Zusammenstoß vermieden hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr die 42-jährige Fahrerin eines Seat, als diese die Biberacher Straße in Richtung Biberach befuhr. Auf Höhe des Sportplatzes Bad Wurzach kam der 42-Jährigen eigenen Angaben zufolge ein bislang unbekannter Fahrer mittig auf der Fahrbahn entgegen, sodass die Frau gezwungen war, nach rechts auszuweichen. Dabei touchierte sie mit ihrem rechten Hinterreifen den Bordstein. Der Unfallgegner setze seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An Felge und Reifen des Seat entstand rund 500 Euro Schaden. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und dem unbekannten Unfallbeteiligten unter der Tel. 07561/8488-0 entgegen.

