Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb scheitert an Zündkabel

Erfurt (ots)

Ein erfolgsloser Dieb musste sich in der Nacht zu Freitag einem Zündkabel geschlagen geben. Der Unbekannte hatte sich in der Rigaer Straße im Norden Erfurts an einem abgestellten Motorrad zu schaffen gemacht. Er brach die Verkleidung auf und legte damit die technische Ausstattung sowie Zündkabel frei. Jedoch scheiterte er daran, das Zweirad mittels der Kabel kurzzuschließen. Somit zog er mit leeren Händen von dannen. Eine 39-Jährige beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten fehlte von dem Täter allerdings jede Spur. (SE)

