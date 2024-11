Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter fährt Pkw an

Ohne sich um einen Schaden an einem fremden Pkw zu kümmern, hat sich im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug von einer Unfallstelle in der Unteren Burachstraße entfernt. Auf Höhe der Hausnummer 36 stellte der 53-jährige Besitzer eines Nissans sein Fahrzeug am Samstag gegen 18 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab, wo er dieses beschädigt am Montag um 11 Uhr wieder vorfand. An dem Nissan entstand hinten links ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier in Ravensburg hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, unter der Tel. 0751/803-3333 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Ravensburg

54-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - hoher Sachschaden

Infolge eines Verkehrsunfalls hat der 54-jährige Fahrer eines Sportwagens am Montag gegen 15 Uhr hohe Sachschäden verursacht, als er mit seinem Audi stadteinwärts auf der Meersburger Straße unterwegs war. Kurz nach der Abzweigung "Hub" geriet er eigenen Angaben zufolge nach einem Hustenanfall mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte neben einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild den Zaun einer Pferdekoppel auf rund 40 Metern Länge. Nach rund 150 Metern kam der 54-Jährige mit seinem Audi S5 an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer kam leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. An dem Audi entstand rund 40.000 Euro Schaden. Das Verkehrsschild wurde samt Verankerung aus dem Boden gerissen und muss für etwa 500 Euro ersetzt werden. Der Schaden am Zaun der Pferdekoppel beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Gegen den 54-Jährigen wird nun seitens des Polizeireviers Ravensburg strafrechtlich ermittelt.

Ravensburg

Unbekannte entwenden Rotwein und Wechselgeld

Nachdem Unbekannte in ein Restaurant an der Kreuzung Obere Breite Straße/Charlottenstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei Ravensburg nach Zeugen. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen die Täter zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr die Eingangstür des Objekts auf und erbeuteten zwei Flaschen Rotwein sowie Bargeld aus der Kasse. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Unbekannter entwendet Smartphone

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 13.45 Uhr einer Kundin in einer Bäckereifiliale in der Schützenstraße ihr Smartphone im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Frau hatte sich kurz mit einer Verkäuferin unterhalten und das Mobiltelefon des Herstellers Samsung auf einem Tisch liegen lassen. Der Dieb, der als etwa 170 bis 175 cm groß und schlank beschrieben wird, nahm das Smartphone in einem unbeobachteten Moment vom Tisch und suchte im Anschluss das Weite. Der Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, hat braune, längere Haare mit Geheimratsecken und ein auffälliges Muttermal auf der Stirn. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Hoodie mit einer Aufschrift sowie schwarze Nike-Schuhe mit weißen Elementen. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Unbekannter fährt Fahrzeug an

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag an einem BMW X1 auf dem Parkplatz des Syrlin Quartiers hinterlassen hat. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 11.15 Uhr und 12.35 Uhr hinten links gegen den BMW. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unfallverursacher im Anschluss weg. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Zeugenhinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher.

Bad Waldsee

Ein Verletzter bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 285 ist am Montag kurz nach 16.30 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Ein 53-jähriger Citroen-Fahrer wollte von Spätenhof kommend nach links in Richtung Aulendorf abbiegen und übersah dabei den Mazda eines vorfahrtsberechtigten 25-Jährigen. Dieser konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Citroen verhindern, kam jedoch von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Acker zum Stehen. Der 25-Jährige, der nicht angegurtet war, zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Isny

Fahrzeug gestreift - Fahrerflucht

Auf einem Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro ist der Besitzer eines Mercedes am Samstag sitzen geblieben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte den Wagen auf einem Parkplatz in der Leutkircher Straße zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hinten rechts. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen mutmaßlich silbernen Wagen geben können, mögen sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

Isny

Fahrzeugschlüssel gestohlen und Unfall gebaut

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag, 11.11., 18.30 Uhr, und Mittwoch, 13.11., 16 Uhr, auf einem Parkplatz in der Rainstraße einen VW erheblich beschädigt. Ersten Ermittlungen des Polizeipostens Isny zufolge hatten die Unbekannten zunächst einen Schlüsseltresor aufgebrochen und daraus den Schlüssel des VW-Busses sowie weitere Schlüssel gestohlen. Mit dem Bus fuhren die Täter sodann vorwärts gegen die Wand der dortigen städtischen Garage und gaben auch noch Gas, als der Wagen bereits mit der Wand kollidiert war. Dabei entstand an dem VW Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ermittler haben entsprechende Spuren gesichert und bitten etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden. Für sachdienliche Hinweise, die zur Festnahme der Täter führen, wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt.

Leutkirch

Einbruch auf Baustelle

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende auf eine Baustelle an der Kreuzung Nadlerstraße/Emmerweg eingedrungen, ohne Diebesgut zu erbeuten. Die Täter gelangten in den ersten Stock des Rohbaus und brachen offenbar mit einem Hebelwerkzeug eine Baustellentür aus Metall auf. An dieser entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Werkzeuge und Maschinen, welche in dem Raum gelagert waren, ließen die Einbrecher zurück. Tathergang und -motiv des Einbruchs sind Gegenstand der Ermittlungen, die vom örtlichen Polizeirevier in Leutkirch geführt werden. Zeugen, welche an dem Wochenende im Bereich der Tatörtlichkeit Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

