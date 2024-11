Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 33 fordert ein Todesopfer

Oberteuringen/Bodenseekreis (ots)

Am Mittwochvormittag hat sich auf der Bundesstraße 33 zwischen Hefigkofen und Bitzenhofen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem der 77 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses im Kinderfahrdienst einer Hilfsorganisation zu Tode gekommen ist. Der Mann war um kurz nach 11 Uhr in Richtung Markdorf unterwegs und kam auf Höhe der Lupinenstraße aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Ford Transit frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 77-Jährige wurde durch den wuchtigen Zusammenstoß eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung, zu der auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, in lebensbedrohlichem Gesundheitszustand vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er am frühen Nachmittag verstarb. Das im Kleinbus mitfahrende Kind wurde eher leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Sattelzug-Lenker blieb körperlich unverletzt und wurde an der Unfallstelle betreut. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und schließt ein akutes medizinisches Problem als Unfallursache aktuell nicht aus. Neben der Polizei, der örtlichen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst samt Notarzt und Rettungshubschrauber war auch der Notfallnachsorgedienst im Einsatz, der sich um Angehörige und Unfallzeugen kümmerte. Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen dauern aktuell noch an, die B 33 ist derzeit weiterhin gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

