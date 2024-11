Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Vorfahrt missachtet - Totalschaden an Citroen

Grob verkehrswidrig verhalten hat sich am Dienstag gegen 10 Uhr der 52-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter, als dieser die L 335 von Grünkraut aus in Richtung Staig befuhr. Im Bereich der Kreuzung zur B 32 soll dieser laut Zeugen nahezu ohne anzuhalten über den Kreuzungsbereich gefahren sein. In der Folge kam es zu einer Kollision mit dem Citroen eines 48-Jährigen, der zeitgleich die B 32 von Ravensburg in Richtung Wangen befuhr. Der Mercedes drehte sich durch den Zusammenstoß um 180 Grad, an dem Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Der 48-jährige Citroen-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Wangen gesperrt, der Gegenverkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen gegen den 52-jährigen Mercedes-Fahrer wegen verschiedener Straftatbestände sind im Gange.

Ravensburg

Fußgängerin übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat eine 82 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 11.30 Uhr an der Ecke Bleicherstraße/Metzgerstraße erlitten. Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer ermöglichte vor dem Abbiegen einer Fußgängergruppe das Queren der Fahrbahn bei grüner Ampel. Dabei übersah er die Seniorin, die den Fußgängerüberweg der Gruppe entgegengesetzt querte. Der 59-Jährige stieß mit der Frau beim Anfahren zusammen, wobei diese stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in eine Klinik. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Ravensburg

Autofahrer übersieht Radfahrer - ein Leichtverletzter

Ein 40-jähriger Audi-Fahrer hat am Dienstag kurz vor 7 Uhr in der Meersburger Straße beim Ausfahren aus einem Tankstellengelände einen 47-Jährigen übersehen, der mit seinem Lasten-Pedelec auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der 47-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, am Audi ein solcher in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Weingarten

Fahrerflucht auf Hochschul-Parkplatz

Auf dem Parkplatz der Hochschule in der Doggenriedstraße hat am Dienstag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Toyota Auris beschädigt, der rückwärts in einer Parklücke stand. Ohne sich um den Sachschaden am vorderen linken Kotflügel in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 8.20 Uhr und 16.40 Uhr ereignet haben dürfte, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wangen

In Schlangenlinien und mit Handy in der Hand unterwegs

Die Polizei hat am Dienstag kurz nach 20 Uhr einen 37-jährigen Fahrradfahrer gestoppt, der auf dem Radschutzstreifen in der Ravensburger Straße mit dem Mobiltelefon in der Hand und in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Vortest ergab knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus sowie eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge. Seinen Weg musste der 37-Jährige zu Fuß fortsetzen.

Kißlegg

Gegen geparkten Wagen gestoßen - Fahrer deutlich alkoholisiert

Rund 1,6 Promille hatte ein 53-Jähriger intus, als er am Dienstagmorgen kurz nach 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Erlenweg beim Einparken gegen einen Pkw gestoßen ist. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch sowie Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Nachdem ein Vortest den Verdacht der Beamten bestätigt hatte, musste der 53-Jährige in einem Krankenhaus Blut und im Rahmen der weiteren Maßnahmen seinen Führerschein abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Fußgängerin geht bei Rot über Ampel - Unfall

Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7 Uhr in der Unteren Achstraße erlitten. Die Jugendliche überquerte die Straße an der dortigen Fußgängerfurt bei roter Ampel. Eine 60-jährige Toyota-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der dunkel gekleideten 17-Jährigen zusammen. Die Jugendliche stürzte und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Toyota wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Leutkirch

Einbruch in zwei Betriebe - Tatzusammenhang nicht auszuschließen

Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Räumlichkeiten eines Fliesengeschäfts in der Straße "Beim Hammerschmied" eingebrochen, ohne Diebesgut zu erbeuten. Über ein Tor und eine Brandschutztüre gelangten die bis dato unbekannten Personen in die Geschäftsräume sowie einen Ausstellungsraum. Bei ihrem Vorgehen traten die Täter zwei weitere Holztüren ein, an welchen in der Summe rund 1.000 Euro Schaden entstand. Im identischen Zeitraum ist eine Lagerhalle im Industriegebiet "Auf der Heid" nahe der Anschlussstelle Leutkirch-West Ziel von unbekannten Tätern geworden. Die Personen drangen scheinbar gewaltsam über ein Tor in die Halle ein und nahmen drei Barcodescanner sowie ein Tablet mit. Die Schadenshöhe lässt sich nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht beziffern. Das Polizeirevier in Leutkirch prüft aktuell einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen und nimmt Hinweise zu Beobachtungen in der Tatnacht unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

83-Jähriger verletzt Radfahrerin und flüchtet

Strafrechtlich ermittelt wird gegen einen 83-Jährigen, nachdem dieser am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten verursacht hat. Der Mann versuchte, mit seinem Suzuki den Parkplatz eines Supermarkts nach links in die Steinbeisstraße zu verlassen und übersah dabei ersten Erkenntnissen zufolge eine 86-jährige Radlerin, die von der Steinbeisstraße nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte. Die Frau kam durch die Kollision mit dem Pkw zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Nach der Versorgung durch Ersthelfer wurde die Seniorin vom Rettungsdienst in eine Praxis gebracht und dort ambulant versorgt. Der Fahrer des Suzuki entfernte sich direkt nach dem Unfall von der Unfallörtlichkeit in Richtung Wurzacher Straße, konnte jedoch dank Zeugenhinweisen noch in der Nähe von der Polizei angetroffen werden. Der 83-Jährige händigte im Anschluss den Beamten seinen Führerschein freiwillig aus. Das Fahrrad wurde unfallbedingt leicht zerkratzt, an dem Suzuki waren geringe Sachschäden von schätzungsweise 500 Euro erkennbar. Auf den 83-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht zu.

Bad Wurzach

Mann löst Polizeieinsatz aus - Anzeigen sind die Folge

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 38-Jähriger befunden haben, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Polizei mehrfach beschäftigt hat. Zunächst wurden die Beamten um kurz nach 18 Uhr alarmiert, weil der Mann einer Bekannten in der Herrenstraße das Smartphone weggenommen hatte. Dabei stieß er die 15-Jährige zu Boden und rannte weg. Eine Polizeistreife konnte den 38-Jährigen wenig später vorläufig festnehmen und das Smartphone sicherstellen. Bei den weiteren Maßnahmen in der Wohnung des Mannes beleidigte dieser die Polizisten mit üblen Schimpfwörtern. Kurz nach Mitternacht wurden die Beamten erneut alarmiert, da sich der 38-Jährige in seiner Wohnung in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich zudem eingeschlossen hatte. Nachdem die Polizisten die Wohnungstür geöffnet hatten, nahmen sie den 38-Jährigen in Gewahrsam. Dagegen wehrte sich der Mann, sodass die Beamten ihm Handschließen anlegen mussten. Der Alkoholisierte beleidigte die Polizisten erneut und wurde im weiteren Verlauf in eine Fachklinik gebracht. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

