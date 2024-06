Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Am heutigen Vormittag (27.06.2024, gegen 9 Uhr) ereignete sich auf der Lemgoer Straße (B238) im Ortsteil Möllenbeck in Rinteln ein größerer Verkehrsunfall.

Ein 39-Jährger aus Rinteln befuhr mit seinem VW die B238 aus Richtung Möllenbeck kommend in Richtung Bremen. Auf Höhe der Hausnummer 33 überholte er einen unbeteiligten Pkw und geriet somit in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er den entgegenkommenden Seat, in dem ein 59-Jähriger aus Rinteln saß. Beim anschließenden Wiedereinscheren kollidierte er mit der Sattelzugmaschine einer 34-Jährigen aus Gütersloh. Durch die Wucht des Aufpralles kam er im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch diesen Zusammenstoß wurden diverse Pkw-Teile in die Luft geschleudert, welche einen geparkten Skoda beschädigten. Der 39-jährige Unfallverursache lenkte seinen Pkw im Anschluss wieder nach links, geriet erneut in den Gegenverkehr und prallte gegen den Renault eines 41-Jährigen aus Rinteln. In Folge der Kollision überschlug sich der VW mehrfach und kam nach ca. 80 m zum Stillstand.

An allen beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Der 39-Jährige wurde schwer und der 41-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Während der Behandlung und der Blutprobenentnahme im Krankenhaus beleidigte der 39-Jährige massiv das Klinikpersonal.

Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell