POL-NI: Lauenhagen - Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag den 25.06.2024 zwischen 17 Uhr und 18 Uhr im Parkhaus an der Bahnhofstraße 36 in Rinteln ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim rangieren in dem Parkhaus einen geparkten grauen Peugeot 208 eines 22-Jähigen aus Hessisch Oldendorf. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden ...

