POL-OG: Bühl, Balzhofen - Motorradfahrer gestürzt

Bühl, Balzhofen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist ein 18-jähriger Motorradfahrer mutmaßlich ohne Fremdbeteiligung gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der junge Mann gegen 14:15 Uhr die landwirtschaftliche Verbindungsstraße zwischen der K3746 und der Eichenwaldstraße, als er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

