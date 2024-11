POL-OG: Kehl - Einbruch in eine Apotheke

Baden-Baden (ots) - Am Sonntag machten sich unbekannte Täter in Baden-Baden an mehreren Objekten zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten sie in der "Luisenstraße" die Wohnungstür aufgebrochen und Bargeld und Schmuck entwendet. In der "Bismarckstraße" sei es Einbrechern gelungen durch das Küchenfenster in die Wohnung einzudringen und ebenfalls Schmuck und Bargeld zu entwenden. Beamte der Kriminalpolizei haben ...

