Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Gleitschirmflieger landet in Baumkrone!

Offenburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Flugfehlers landete ein 29-jähriger Gleitschirmflieger am Feiertag Allerheiligen gegen 13.00 Uhr in der Baumkrone einer Tanne. Der Pilot konnte in der Folge aus ca. 15 Meter Höhe durch Rettungskräfte der Feuerwehr Oppenau und der Bergwacht Schwarzwald unverletzt geborgen werden.

/CLF

