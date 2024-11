POL-OG: Wolfach, B294 - In die Leitplanke geraten

Kappel-Grafenhausen (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 5:20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 37-jährigen BMW-Fahrer und einem noch unbekannten VW-Caddy Lenker.Der bislang Unbekannte soll zunächst aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein, woraufhin der BMW-Fahrer auswich. In der Folge kam es jedoch zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch ein ...

