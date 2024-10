Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 5:20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 37-jährigen BMW-Fahrer und einem noch unbekannten VW-Caddy Lenker.Der bislang Unbekannte soll zunächst aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein, woraufhin der BMW-Fahrer auswich. In der Folge kam es jedoch zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch ein Sachschaden an den Seitenspiegeln entstand.Der noch unbekannte VW-Caddy Lenker entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer 07821 2770 in Verbindung zu setzen.

/si

