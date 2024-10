Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ingewahrsamnahme wegen Trunkenheit

Lahr (ots)

Am Mittwochabend wurde eine vermutlich stark alkoholisierte Person in einem Treppenhaus eines Wohngebäudes der Schwarzwaldstraße gemeldet. Der 47-Jährige soll kaum ansprechbar gewesen sein. Vor Ort wurde er ärztlich untersucht und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 4 Promille. Der Mann wurden von den Beamten zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht, wo er die Nacht verbrachte.

