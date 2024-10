Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Drahtschlingen ausgelegt: Verdächtiger aufgespürt

Gengenbach (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach können im Zusammenhang mit dem verbotenen Auslegen von Drahtschlingen im Bereich der Kleingartenanlage "Am Bergle" einen Ermittlungserfolg vermelden. Im Zuge einer Streifenfahrt vor gut einer Woche fiel den Polizisten eine Person ins Auge, die im Halsbereich auffällig tätowiert war. Bei einer erfolgten Kontrolle des 26 Jahre alten Mannes wurde er mit dem Tatvorwurf konfrontiert und war hierüber wohl derart überrascht, dass er das Auslegen der Fallen einräumte. Den 26-Jährigen erwartet nun ein juristisches Nachspiel wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.

/wo

Pressemitteilung vom 30.07.2024, 11:28 Uhr

POL-OG: Gengenbach - Zeugen gesucht

Gengenbach Im Bereich der Kleingartenanlage "Am Bergle" kam es zwischen Donnerstag 18. und Montag 22. Juli zum Auslegen von sogenannten Draht-Schlingen. Zumindest in einem Fall wurde diese einer Katze fast zum Verhängnis. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Tatverdächtig ist ein jüngerer Mann, der am Hals im Bereich des rechten Ohres eine auffällige Tätowierung haben soll. Die Ermittler des Polizeiposten Gengenbach bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 07803 9662-0.

/ag

