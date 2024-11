Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl

B500 - Schwerer Motorradunfall!

Offenburg (ots)

Zu einem folgenschweren Motorradunfall kam es am Feiertag Allerheiligen gegen 16.30 Uhr. Der Führer eines Pkw BMW mit Göppinger Zulassung befuhr die B500 von Hundseck in Richtung Unterstmatt. Aufgrund der tiefstehenden Sonne verzögerte der Fahrzeugführer seine Fahrgeschwindigkeit. Zwei nachfolgende Kradfahrer erkannten die Verkehrssituation zu spät. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer kollidierte in der Folge mit dem Pkw. Ein zweiter Motorradfahrer im Alter von 18 Jahren kam ohne Kollision mit dem vorausfahrenden Pkw zu Fall. Beide Kradfahrer zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die Insassen im vorausfahrenden Pkw blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 24.000 Euro. Die Beamten des Unfalldienstes Offenburg haben die Ermittlungen übernommen. Die B500 zwischen Hundseck und Unterstmatt war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell