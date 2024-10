Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 24-Jähriger mit Messer bedroht- die Bundespolizei sucht nach Zeugen

Brandenburg - Strausberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag soll ein unbekannt gebliebener Mann einen anderen Mann am S-Bahnhof Strausberg Stadt mit einem Messer bedroht und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Gegen 1 Uhr soll der Mann den 24-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung in einer S-Bahn der Linie S5 Richtung Strausberg Nord mit einem Messer bedroht haben. Als der 24-Jährige am Bahnhof Strausberg Stadt die Bahn verließ, soll der Mann ihm gefolgt sein, ihn in Richtung Bahnsteigkante gedrängt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Alarmiert Einsatzkräfte befragten den 24-Jährigen und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung den Mann nicht mehr feststellen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung gegen den unbekannten Mann.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität mutmaßlich beteiligter Personen machen können werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell