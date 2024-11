Gernsbach (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Sonntag, 08:00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Straße 'Unterer Panoramaweg'. Ein bislang unbekannter Täter gelang nach bisherigen Erkenntnissen durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Anwesen. In Abwesenheit der Wohnungsinhaberin wurden verschiede Schmuckstücke entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. /li ...

