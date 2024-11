Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bodnegg

Winterdienst streift Fußgänger - Zeugensuche

Am Donnerstagabend, gegen 19:45 Uhr kam es in der Unterführung unter der B32 von Rotheidlen in Richtung Kofeld zu einer Begegnung eines Schneeräumers mit einem Fußgänger. Nach Schilderung des 29-jährigen Fußgängers ging er durch die Unterführung in Richtung Kofeld, als ihm ein Traktor mit montiertem Schneeschild entgegenfuhr. Als der Traktor an dem Fußgänger vorbeigefahren war, rangierte der Fahrer in der Unterführung, wobei er den 29-jährigen streifte, der dadurch zu Fall kam. Der laut Geschädigtem rote oder orangene Traktor fuhr anschließend weiter in Richtung Rotheidlen. Der Fußgänger erlitt durch den Streifvorgang und den Sturz leichte Verletzungen. Er zeigte den Sachverhalt am darauffolgenden Tag bei der Polizei an. Das Polizeirevier Wangen i.A., Telefon 07522/984-0 erbittet Hinweise zum bislang unbekannten Fahrer des schneeräumenden Traktors.

Wangen im Allgäu

Fahrzeug prallt gegen Bäume

Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr kam ein 66-jähriger Autofahrer auf der Gemeindeverbindungsstraße von Oflings in Richtung Praßbergstraße bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen zwei Bäume. An seinem Seat Alhambra entstand durch den Unfall Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro, sowie Fremdschaden in noch unbekannter Höhe an den Bäumen. Personenschaden war keiner zu beklagen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass am Pkw Sommerreifen montiert waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell