Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Mähroboter gestohlen

Unbekannte haben im Laufe der Woche einen Mähroboter der Marke "Yard Force Classic 600 B" von einem Rasengrundstück in Gießen gestohlen. Die Polizei Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Montagnachmittag und Donnerstagnachmittag Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Geräts geben können, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Kressbronn

Verteilerkasten angefahren beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr in der Montfortstraße einen Verteilerkasten stark beschädigt und ist danach einfach davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen schließen nicht aus, dass der Unfall beim Räumen der schneebedeckten Fahrbahn passiert sein könnte. Angaben von aktuell nicht bekannten Hinweisgebern begründen diesen Verdacht. Diese und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Kressbronn

Bei Schneefall mit Sommerreifen unterwegs - Unfall

Weil er bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen sowie offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war und dabei einen Unfall verursacht hat, muss ein 54 Jahre alter VW-Fahrer mit einer Anzeige und einer Eintragung im Verkehrssünderregister rechnen. Der Mann war gegen 18.15 Uhr auf der K 7776 von Apflau in Richtung Tettnang unterwegs und verlor bei starkem Schneefall und entsprechender Glätte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidiert mit dem VW. Am Wagen des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, am Mercedes fällt der Sachschaden mit etwa 30.000 Euro deutlich höher aus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wird nun entsprechend bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Überlingen

Sattelzug-Auflieger gerät in Gegenverkehr - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 200a zwischen Tüfingen und Überlingen. Ein 46 Jahre alter Sattelzug-Lenker war in Richtung Überlingen unterwegs, als in einer abfallenden Rechtskurve ein Druckluftschlauch des Aufliegers riss. Daraufhin brach dieser aus und touchierte den Mercedes eines entgegenkommenden 61-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

