Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen vergangener Woche hat ein Unbekannter in der Eichendorffstraße Unfallflucht begangen. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Suzuki nicht unerheblich und verursachte an diesem einen Sachschaden von schätzungsweise rund 5.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Unbekannten eingeleitet, nachdem dieser den Unfall nicht gemeldet hatte.

Bingen

Mit Sprinter von Straße abgekommen - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Ersten Hinweisen geht die Polizei zum bislang noch unbekannten Fahrer eines Sprinters nach, der am Samstagabend zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen von der Fahrbahn abgekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich der Wagen dabei auch überschlagen haben. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug später auf dem Parkplatz eines Sportplatzes in Inneringen ab, ohne den Unfall der Polizei zu melden. Ein Ford-Fahrer, der später auf dem Streckenabschnitt zwischen Bingen und Inneringen unterwegs war, fuhr über mehrere Fahrzeugteile des Sprinters, die der Unfallverursacher nicht beiseite geräumt hatte. Am Ford entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Schaden am Sprinter dürfte sich auf mehrere 10.000 Euro belaufen. Personen, die den Unfall sowie den Fahrer am Samstagabend beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Scheer / Blochingen

Über vier Dutzend Straßenpfosten herausgerissen

Über vier Dutzend Straßenpfosten haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag zwischen Scheer und Blochingen offenbar mutwillig herausgerissen und in ein angrenzendes Feld geworfen. Sachschaden entstand hierbei zwar nicht, die Leitpfosten mussten jedoch von der örtlichen Straßenmeisterei wieder einzeln eingesetzt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sprechen darüber hinaus nicht nur von einem schlechten Scherz: Sie haben ein Strafverfahren wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln eingeleitet. Hinweise zu der Tat und den Unbekannten nimmt die Polizei unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell