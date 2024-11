Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Unfallverursacher am Montag zwischen 7.45 Uhr und 16.45 Uhr bei einem missglückten Parkmanöver an einem in der Röntgenstraße geparkten Volvo angerichtet. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher fort. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Einbrecher in die Flucht geschlagen

Auf frischer Tat ertappt wurden Einbrecher, die sich am Montagnachmittag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Hoher Rain" verschafft haben. Die drei Unbekannten, ein Mann und zwei Frauen, betraten das Grundstück und gelangten über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite ins Haus. Dort wurden sie vom Hund und den in diesem Moment nach Hause kommenden Bewohnern empfangen. Das Trio ergriff bergaufwärts die Flucht - offenbar ohne Beute. Dabei wurden sie von mehreren Zeugen gesehen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten jedoch keine Verdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern, die medizinische Masken sowie Handschuhe trugen und einen Rucksack mitführten, nehmen die Beamten unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Tettnang

Nach Unfall davongefahren

Ein unbekannter Fahrer eines roten Kastenwagens hat am Montag gegen 11.45 Uhr beim Rangieren in der Storchenstraße einen geparkten Audi gestreift und danach einfach das Weite gesucht. Um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro kümmerte er sich nicht. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt unter Tel. 07542/9371-0 Hinweise entgegen.

Tettnang

Hobby-Raser zerstören Rasenplatz - Zeugen gesucht

Nachdem bislang unbekannte Verkehrsrowdys die Schneedecke genutzt haben, um auf dem Sportplatz in Bürgermoos zu driften, sucht die Polizei weitere Zeugen. Zunächst soll ein Autofahrer in der Nacht auf Freitag auf dem Trainingsplatz seine Runden gedreht haben. Am darauffolgenden Samstag fuhren gegen 22 Uhr dann drei Autos auf den Rasenplatz, um ihre rücksichtslose "Show" zu liefern. Was sie dabei nicht berücksichtigten oder gar in Kauf nahmen, war, dass sie tiefe Furchen verursachten und den Platz unbespielbar machten.

Zeugen beobachteten am Samstagabend drei verdächtige, augenscheinlich getunete Fahrzeuge, die mit rasanter Geschwindigkeit auf dem Feldweg vom Sportplatz in Richtung der Semliner Straße fuhren. Dabei soll es sich um einen dunkelblauen 3er BMW mit Tettnanger Kennzeichen und zwei silberfarbene BMW, einer davon mit Lindauer Zulassung, gehandelt haben. In den BMWs sollen etwa 20 Jahre junge Männer gesessen sein.

Der bei den rücksichtslosen Fahrmanövern entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittler des Polizeipostens Tettnang gehen zahlreichen Hinweisen von Zeugen nach. Weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Eriskirch

Auto von Laster abgedrängt - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch-Schlatt ermittelt die Polizei Langenargen und bittet um Hinweise zu einem flüchtigen Lastwagenfahrer. Der unbekannte Lkw-Lenker wollte auf die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen auffahren und lenkte sein Fahrzeug vom Einfädelstreifen über die durchgezogene Linie. Ein neben dem Laster fahrender Audi-Lenker musste ausweichen und kollidierte dabei mit der Mittelleitplanke, wobei rund 12.000 Euro Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Salem

Parkhaus-Wände beschmiert

Unbekannte Vandalen haben über das vergangene Wochenende im Parkhaus "Neue Mitte" mehrere Wände beschmiert. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob eine an der Tatörtlichkeit aufgefundene personalisierte Schülermonatskarte die Ermittler auf die Spur zu den Tätern führt, wird aktuell geprüft. Hinweise von Zeugen, die zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 an die Polizei zu wenden.

