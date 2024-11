Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter beschädigt Fahrzeuge

An insgesamt fünf Fahrzeugen in der Galgenhalde hat ein Vandale am vergangenen Wochenende Außenspiegel und Heckscheibenwischer verbogen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Berauschter E-Scooter-Fahrer gestoppt

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand der Fahrer eines E-Scooters, als er am Montagabend von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stoppten den 33-Jährigen in der Elisabethenstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Außerdem räumte er den Konsum von Marihuana ein. Die Polizisten untersagten ihm die Fahrt und nahmen ihn zudem mit in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Ravensburg

Ladendieb gestellt

Einen Dieb, der am Montagnachmittag in einer Drogeriefiliale in der Adlerstraße mehrere Parfümflaschen gestohlen hat, erwarten nun Strafverfahren. Der 37-jährige Mann steckte gegen 14 Uhr insgesamt sieben Duftfläschchen ein und verließ dann das Geschäft. Eine Mitarbeiterin ging dem Mann nach, während die Polizei dazu gerufen wurde. Als die Beamten ihn stellten, beleidigte er die eingesetzten Kräfte. Auch deswegen hat er sich nun strafrechtlich zu verantworten.

Ravensburg

Fußgängerin von Auto erfasst

In der Parkstraße ist am Montag gegen 7.30 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Die 57-Jährige war gerade dabei, den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr in der Parkstraße zu queren, als ein 47-Jähriger in seinem VW aus dem Kreisverkehr fuhr und dabei die Frau übersah. Bei der Kollision stürzte die Frau und erlitt Verletzungen am Rücken und Nacken. Sie wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Polizei bittet nach Unfall um Hinweise

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden an einem Linienbus beziffert, der am Dienstag gegen 11.40 Uhr in der Karlstraße/Ecke Eisenbahnstraße von einem bislang unbekannten Audi-Lenker gestreift wurde. Der Unbekannte fuhr Zeugenangaben zufolge von einer Parkbucht auf die Fahrbahn ein und streifte dabei den Bus hinten links. Der Fahrer des Linienbusses bemerkte die Kollision zunächst nicht und wurde am Bahnhof von Fahrgästen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Der Fahrer des schwarzen Audi TT soll indes angehalten und den Schaden an seinem Wagen begutachtet haben bevor er weiterfuhr. Hinweise auf den Mann oder den Audi, dessen Kennzeichen Zeugenangaben zufolge TT-TT gelautet haben soll, nimmt die Verkehrspolizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-5333 entgegen.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Schaden von rund 2.500 Euro hat ein Unbekannter am Montagnachmittag an einem auf dem Bleicheparkplatz abgestellten Mercedes verursacht. Der Unfallverursacher touchierte zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr die weiße C-Klasse am Fahrzeugheck. Anschließend suchte er das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Unfallspuren deuten aktuell auf ein Transportfahrzeug hin. Der ermittelnde Polizeiposten Bad Waldsee bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise.

Fronreute

Nach Unfall auf Blitzenreuter Staige - Polizei such Autofahrer

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, nachdem es am Montagabend gegen 18 Uhr auf der B 32 zwischen Staig und Blitzenreute zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Eine bislang noch unbekannte ältere Autofahrerin mit kurzen, vermutlich weißen Haaren, schnitt mit ihrem hellsilbernen Opel-Kleinwagen mit Ravensburger Zulassung auf dem Weg nach Staig die Kurve. Sie war auf der Gegenspur unterwegs, als ihr in der Kurve ein Fahrschulauto entgegenkam. Der 18 Jahre alte Fahrschüler und sein Fahrlehrer leiteten eine Vollbremsung ein um einen Unfall zu verhindern. Der 35-jährige Lenker eines Kleinbusses hinter ihnen reagierte nicht so schnell - er fuhr auf das Fahrschulauto auf. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Opel-Lenkerin setzte ihre Fahrt in Richtung Staig fort. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier in Weingarten zu wenden.

Wilhelmsdorf

Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Montag einen Baucontainer im Riedweg aufgebrochen. Der Container war auf dem Parkplatz des Naturschutzzentrums abgestellt. Der unbekannte Täter schnitt das Vorhängeschloss auf und stahl zwei Abbruchhämmer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.600 Euro. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Aufbruchs, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07584/9217-0 erbeten.

