Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei verhindert Ausreise von gesuchtem Dieb

Schliengen (ots)

Ein wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei im Fernreisezug gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte in die Schweiz auszureisen. Nun verbüßt er eine 53-tägige Haftstrafe.

Am Dienstagmittag (05.11.2024) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) den polnischen Staatsangehörigen in einem Ausreisezug auf Höhe Schliengen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls verurteilte ein deutsches Gericht den Mann bereits 2019 zu einer Geldstrafe. Da der Gesuchte weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Des Weiteren wird ihm ein weiteres Diebstahlsdelikt vorgeworfen, weswegen ein Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlag. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der 36-Jährige die Summe nicht bezahlen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe.

