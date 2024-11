BPOLI-WEIL: Frau mit drei Haftbefehlen gesucht

Weil am Rhein (ots) - Ohne gültige Reisedokumente versuchte ein 25-Jähriger mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei wurde zudem ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann festgestellt. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Samstagabend (26.10.24) in der Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein ...

