BPOLI-WEIL: Zu Geldstrafe verurteilt und zurückgewiesen

Weil am Rhein (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter 34-Jähriger wurde durch eine Streife des Zoll in einem Ausreisezug in die Schweiz kontrolliert. Durch die Bundespolizei wurde der Mann anschließend festgenommen. Einsatzkräfte des Zolls kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Samstagabend (26.10.24) in einem Fernzug auf dem Weg in die Schweiz auf Höhe Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des 34-Jährigen ...

mehr