Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich im Zeitraum der letzten drei Monate gewaltsam Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses An der Weiße in Arnstadt verschafft. Der 47-Jährige Mieter stellte am Samstagnachmittag die Beschädigung am Schließsystem des Kellerabteils fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts aus dem Keller entwendet. (dl)

