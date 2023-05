Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen und einer Fensterscheibe in Dillingen

Dillingen/Saar (ots)

Am 04.05.2023 gegen 00:12 Uhr teilte ein Zeuge der Polizeiinspektion Saarlouis fernmündlich mit, dass eine männliche Person in der Kelkelstraße in Dillingen mehrfach gegen die dort parkenden Fahrzeuge getreten habe und auf den Motorhauben gesprungen sei. Der vermutlich unter psychoaktiven Substanzen stehende 23 jährige Mann aus Ensdorf konnte vor Ort angetroffen werden, wobei er sich den Polizeibeamten gegenüber aggressiv zeigte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann bis zu seiner Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam der PI Saarlouis zugeführt. Bei weitergehenden Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte neben einer nicht abschließend bestimmbaren Anzahl an Fahrzeugen auch eine Fensterscheibe eines Geschäftes angegangen hat, welche hierdurch massiv beschädigt wurde. Die Polizei Saarlouis bittet mögliche Geschädigte oder Zeugen des Vorfalles sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

