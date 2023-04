Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Nach Hinweisen auf ein Treffen der rechten Szene - Polizei kontrolliert eine Vielzahl von Personen in Dillingen

Dillingen (ots)

Gestern (29.04.2023) fand in Dillingen eine Zusammenkunft von Personen statt, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Insgesamt nahmen an dem Treffen rund 100 Personen teil. Die Polizei des Saarlandes war mit starken Kräften im Einsatz.

Der Polizei lagen Erkenntnisse vor, dass am gestrigen Samstag eine rechtsextremistische Konzertveranstaltung in Dillingen stattfinden sollte. Es stand zu befürchten, dass sich in dieser Gruppe auch Personen befinden, die szenetypische Straftaten begehen würden, bspw. durch Zurschaustellung verbotener Symbole oder das Rufen entsprechender Parolen. Die Zusammenkunft war nicht zuletzt geeignet, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu beeinträchtigen.

Vor diesem Hintergrund führten Einsatzkräfte der Polizei eine Vielzahl von Identitätsfeststellungen im Umfeld der Veranstaltungsörtlichkeit durch, mit dem Ziel, szenetypische Straftaten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

