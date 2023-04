POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 30.04.23 00:16 Uhr nach Frau Ilona Veronika Hawener

Dillingen (ots) - Gestern (29.04.2023) fand in Dillingen eine Zusammenkunft von Personen statt, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Insgesamt nahmen an dem Treffen rund 100 Personen teil. Die Polizei des Saarlandes war mit starken Kräften im Einsatz. Der Polizei lagen Erkenntnisse vor, dass am gestrigen Samstag ...

mehr