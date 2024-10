Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen eines Einbruchs gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Donnerstagnachmittag, 24.10.2024, meldete eine Bielefelderin der Polizei einen Einbruch in ihr Wohnhaus an der Grabbestraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand schlugen unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr am Dienstag, 22.10.2024, und 15:15 Uhr am Donnerstag, 24.10.2024, ein Gebäudefenster ein. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten ohne Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

