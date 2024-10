Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - U-Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt - Mittwochnacht, 23.10.2024, scheiterte ein Einbrecher bei dem Versuch, sich in dem Tatobjekt vor der Polizei zu verstecken. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Täter fest, der sich jetzt in Untersuchungshaft befindet.

Gegen 23:00 Uhr bemerkte ein Zeuge, auf der Videoüberwachung eines Firmengeländes an der Dunlopstraße, eine verdächtige Person und benachrichtigte die Polizei. Die eingesetzten Streifenbeamten stellten an der Lagerhalle frische Einbruchspuren fest. Zusammen mit einem Diensthund wurde die Halle durchsucht. Die Polizisten erkannten den Einbrecher, der vergeblich versucht hatte, sich verdeckt mit einer Plane unter einem Tisch zu verstecken.

Die Ermittlungen ergaben, dass der polizeibekannte deutsche 45-Jährige bereits am Vortag in das Gebäude eingebrochen war und dabei einen PKW gestohlen hatte. Der Täter war geständig und gab den Standort des gestohlenen VW preis.

Die weiteren Recherchen ergaben, dass er auch im Verdacht steht, am 18.10.2024 in ein Büro eingebrochen zu sein und einen Sprinter gestohlen zu haben. Die Ermittlungen, inwieweit er als Täter noch für weitere Einbruchstaten in Betracht kommt, dauern noch an.

Kriminalbeamte führten den 45-jährigen Wiederholungstäter am Donnerstag, 24.10.2024, dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell