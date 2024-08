POL-SE: Elmshorn - Einbruch ins Fitnessstudio - Unbekannte entwenden Münzgeld - Polizei auf der Suche nach Zeugen

Pinneberg (ots) - Am Donnerstag (22.08.2024) ist es in der Elmshorner Straße in der dortigen Iduna-Passage zu einem Einbruch in eine Darthalle gekommen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch die Frontscheibe gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendete Bargeld in einer ungefähren Höhe von 300 Euro. ...

