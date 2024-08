Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unbekannte brechen in Dart-Kneipe ein und entwenden Bargeld - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am Donnerstag (22.08.2024) ist es in der Elmshorner Straße in der dortigen Iduna-Passage zu einem Einbruch in eine Darthalle gekommen.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch die Frontscheibe gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendete Bargeld in einer ungefähren Höhe von 300 Euro.

Nach Angaben von Mitarbeitern konnte der Tatzeitraum von der Nachtzeit 0:00 Uhr bis nachmittags gegen 14:50 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt, wer im genannten Tatzeitraum laute Geräusche oder verdächtige Personen im Bereich der Iduna-Passage wahrgenommen hat?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell