POL-BI: Unfall nach Sekundenschlaf

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Dienstagnachmittag, 22.10.2024, stahl ein unbekannter Mann aus einer Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus an der Dresdener Straße, Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:45 Uhr klingelte ein Täter an der Wohnung der Seniorin an der Dresdener Straße, in Höhe Leipziger Straße. Der unbekannte Mann gab sich als Handwerker aus, betrat die Wohnung und gab vor, an der ...

mehr