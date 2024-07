BPOL-KS: Auseinandersetzung im Zug: Bundespolizei klärt Vorfall im Bahnhof Fulda

Fulda (ots) - Opfer einer exhibitionistischen Handlung wurde gestern Abend (3.7. / 18 Uhr) eine Reisende in der Regionalbahn 4524 auf der Fahrt von Langenselbold in Richtung Fulda. Der bislang Unbekannte soll in Gegenwart einer 25-jährigen Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Nach Ankunft begab sich die 25-Jährige zum Bundespolizeirevier Fulda, um den ...

mehr